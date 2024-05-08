Брандт: Немає жодного сенсу програвати фінальну гру ще до її початку

Півзахисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Юліан Брандт прокоментував виступ власної команди.

"Я з нетерпінням чекаю на фінал. Ми здобули для себе чимало для нового досвіду.

Але це ще не кінець. Немає жодного сенсу програвати фінальну гру ще до її початку.

Ми переглянули чимало відео матчів за участі ПСЖ перед цією грою. Тож так, той кутовий, як решта, був наперед спланованим. Було очевидно, що Матс Гуммельс піде на другу стійку, тому що там буде багато простору.

У підсумку, він не тільки відзначився голом, але й потім допоміг команді своєю відмінною грою в захисті", — заявив німецький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.