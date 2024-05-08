Гуммельс: Так, як вони опікали мене під час того кутового, я вже знав, що зможу якось отримати вільний простір

Захисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні дортмундська Боруссія вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "джмелів" Матс Гуммельс прокоментував виступ власної команди.

"Так, як вони опікали мене під час того кутового, я вже знав, що зможу якось отримати вільний простір. Усе спрацювало чудово, Юліан Брандт ідеально подав м’яч мені на голову.

Тепер ми будемо протистояти дуже сильному супернику, незалежно від того, із ким ми будемо грати. Це також буде битва із своєю особливою атмосферою та відповідним рівнем гри.

Але ми вже сьогодні витримали чималий іспит. Починаючи ще з другої гри на груповому етапі, ми продовжуємо вірити, що можемо боротись за перемогу в Лізі чемпіонів.

Саме тому в нас немає абсолютно ніяких причин не вірити в те, що ми можемо виграти фінал", — заявив німецький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.