Ройс: Тепер Боруссія Д повинна виграти кубок Ліги чемпіонів

Півзахисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія напередодні вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Марко Ройс прокоментував виступ власної команди.

"Що за тиждень для мене! Ми знову дійшли до фіналу. Знову це буде Вемблі, де все почалось для мене в 2013 році.

Сьогодні нам довелось багато страждати. Усман Дембеле та Ашраф Хакімі створили нам багато клопотів на флангах. Але ми зробили це!

Завтра вже ніхто не запитає, як саме нам це вдалось, просто залишиться назва клубу — Боруссія Дортмунд, у фіналі Ліги чемпіонів. Це все, що має значення.

Тепер ми повинні виграти кубок. Ніхто не очікував, що ми знову поїдемо на Вемблі після жеребкування ще групового етапу", — заявив німецький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.