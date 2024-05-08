Гуммельс вдруге поспіль став найкращим гравцем у матчі проти ПСЖ

Німецький центрбек Боруссії Дортмунд став чи не головним героєм півфінального протистояння у Лізі чемпіонів.

У рамках півфінального матчу-відповіді поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вдруге здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен, але вже у Парижі, та стала першим фіналістом найпрестижнішого єврокубка.

Автором єдиного гола на домашній арені ПСЖ став центральний захисник "джмелів" Матс Гуммельс, і, як повідомляє офіційний сайт УЄФА, саме його визнали найкращим гравцем цього поєдинку.

"Блокування, перехоплення, підбори, виноси і лідерство в обороні — звичайно, плюсом до цього всього ще й гол", — сказано у вердикті групи технічних спостерігачів УЄФА.

Нагадаємо, що у першому матчі Боруссія Дортмунд — ПСЖ, що відбувся у Німеччині, найкращим гравцем також було визнано Маттса Гуммельса.