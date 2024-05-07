Рамуш та Бералдо зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та дортмундська Боруссія.

Французький ПСЖ та дортмундська Боруссія зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Парк-де-Пренс на тлі перемоги німецького клубу в першій грі (1:0).

Луїс Енріке, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Бералдо в центрі оборони, тоді як Рамуш розташується на вістрі атаки.

Едін Терзич, у свою чергу використав той самий набір виконавців.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

Запасні: Навас, Уренья Тенас, Угарте, Асенсіо, Перейра, Кан Ін, Коло Муані, Мукіеле, Солер, Баркола, Шкрініар, Заге.



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт, Забітцер — Адеємі, Фюллькруг, Санчо.

Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.



Гра ПСЖ — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.