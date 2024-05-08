Реал Мадрид — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.05.2024

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридским Реалом та мюнхенською Баварією, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу та визначить другого фіналіста найпрестижнішого єврокубка та суперника для дортмундської Боруссії.
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:2
У минулі вихідні мадридський Реал офіційно був "коронований" в якості нового чемпіона Іспанії, що загалом уже тривалий період було лише питанням часу. У нинішньому сезоні першості своєї країни "вершкові" виявилися вищими за всіх своїх потенційних опонентів на одну-дві голови, тоді як найбільша конкуренція мадридців із сенсаційною Жироною і близько не тривала на довгій дистанцій — все було розставлено на свої місця щонайменше в очних матчах як із каталонцями, так і з іншими якими-ніякими суперниками.
Остання поразка Реала в основний час, як і раніше, датована кінцем вересня минулого року, коли Атлетіко взяв гору в мадридському дербі в рамках 6 туру Ла Ліги. Крім цього, була ще поразка від "матрацників" у середині січня цього року в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, але вже за підсумками додаткового часу. На цьому з поразками в цій кампанії "вершкові" зав'язали, проте сказати, що Мадрид ніколи не був близьким до невдачі або завжди заслуговував перемагати з урахуванням загальної картини матчу, — це нахабно збрехати. Навіть навпаки - підопічних Карло Анчелотті було безліч матчів, коли вони вигризали результат буквально в останній момент, на останніх хвилинах, або досягали його в тих матчах, де це було просто чимось нелогічним за всіма писаними і неписаними футбольними законами. І тут Манчестер Сіті на чвертьфінальній стадії, а особливо на Етіхаді, не дасть збрехати. Цей чемпіонський менталітет та високий клас десь закладений у "вершкових" в крові, бо Реал — це завжди Реал, скільки б травмованих гравців у команді в певні періоди не було...
Свій чемпіонський менталітет та найвищий клас мадридський гранд тижнем раніше продемонстрував і в першому матчі проти Баварії на Альянц Арені у Мюнхені. Команда Томаса Тухеля в загальному сприйнятті того, що відбувалося у матчі, виглядала краще Реала і переграла його, що називається, у футбол. Але Реалу нерідко достатньо кількох швидких контратак умовного Вінісіуса Жуніора (та хоч Браїма Діаса), щоб за мить кардинально змінити ситуацію на табло на свою користь. Звісно, мадридці також можуть і вміють у комбінації та контроль м'яча, але роблять це в одному простому випадку – коли це потрібно зробити для перемоги.
Баварія в багатьох аспектах дуже схожа на Реал, адже це такий самий "король", але тільки в Німеччині. І нехай навіть конкретно цього футбольного року "корону" у тебе без шансів відібрав леверкузенський Баєр вперше у своїй історії, а стан справ у клубі характеризувався не інакше як "криза", то досвід, клас і менталітет переможців в мюнхенців, які розвивалися і напрацьовувалися десятиліттями, нікуди за один момент не зникнуть. І навіть якщо офіційно оголошено, що твій головний тренер Томас Тухель залишить команду наприкінці сезону через незадовільні спортивні результати на внутрішній арені, це не завадило Баварії у плей-оф Ліги чемпіонів відігратися проти Лаціо після поразки у першому матчі, за рахунок наявності більшого досвіду пройти дуже сильний лондонський Арсенал, а на півфінальний матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу вирушити в якості команди, яка дійсно здатна завершити тернистий шлях Реала у цій Лізі чемпіонів. Але визначати сьогоднішній результат, поза всякими сумнівами, будуть дрібниці. Як сказав Тухель на передматчевій пресконференції: "Реал Мадрид має 51% шансів на вихід у фінал, бо просто грає у себе вдома".
Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,98, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. У той же час, шанси "вершкових" на прохід до фінальної стадії оцінюються в 1,48, тоді як "баварців" — у 2,82.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Карло Анчелотті, головний тренер мадридського Реала: "Я завжди дуже впевнений у собі, тому що ми – Реал Мадрид. У мене найкращий склад, команда дуже добре виступила в цьому сезоні. Реал Мадрид і Баварія дуже схожі між собою. Ми дуже поважаємо цей клуб, і вони були кращими за нас у першому матчі. Ми повинні зробити все можливе у матчі-відповіді, бо в нас є шанс зіграти ще один фінал. Ми знаємо, що півфінали складні, але ми вмотивовані.
Хто стоятиме на воротах? Тібо Куртуа добре зіграв проти Кадіса, але йому потрібен час, щоб повернутися до своєї найкращої форми. Незалежно від того, як добре зіграв Куртуа, ми планували із самого початку зробити ставку на Луніна у матчі-відповіді з Баварією. Тому проти Баварії зіграє Андрій Лунін".
Томас Тухель, головний тренер мюнхенської Баварії: "Уся підготовка була зосереджена на змісті. Ми не живемо легендами. Це один із найскладніших стадіонів для здобуття перемоги, але це не неможливо. Ми провели дуже хороший перший матч, але, на жаль, не виграли. Вони вдома, можливо, 51% зараз на користь Реала. Це великий європейський клуб, тому саме з ними ми гратимемо завтра у півфіналі Ліги чемпіонів за право вирушити на Вемблі. Ми зробимо все можливе для того, щоб потрапити до фіналу. Зрештою, у таких клубах завжди оцінюють результати. Ми хочемо зробити вирішальний крок до фіналу.
Я думаю, що це може бути хвилеподібна гра з різними фазами. Обом командам також доведеться часом переживати деякі труднощі. Обидві команди також надзвичайно сильні в утриманні м'яча. Обидві команди дуже сильні у грі зі швидким переходом від однієї фази до іншої. Я думаю, це буде дуже складна гра з різними фазами. На тих фазах, де ви отримали імпульс, вам потрібна удача і чіткість".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго
Баварія Мюнхен: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Мазрауї — Горецка, Лаймер — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн
Не зіграють: Алаба — Бої, Бухманн, Геррейру, Коман, Марушич, Сарр
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