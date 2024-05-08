Реал Мадрид — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.05.2024

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридским Реалом та мюнхенською Баварією, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу та визначить другого фіналіста найпрестижнішого єврокубка та суперника для дортмундської Боруссії.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:2

У минулі вихідні мадридський Реал офіційно був "коронований" в якості нового чемпіона Іспанії, що загалом уже тривалий період було лише питанням часу. У нинішньому сезоні першості своєї країни "вершкові" виявилися вищими за всіх своїх потенційних опонентів на одну-дві голови, тоді як найбільша конкуренція мадридців із сенсаційною Жироною і близько не тривала на довгій дистанцій — все було розставлено на свої місця щонайменше в очних матчах як із каталонцями, так і з іншими якими-ніякими суперниками.

Остання поразка Реала в основний час, як і раніше, датована кінцем вересня минулого року, коли Атлетіко взяв гору в мадридському дербі в рамках 6 туру Ла Ліги. Крім цього, була ще поразка від "матрацників" у середині січня цього року в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, але вже за підсумками додаткового часу. На цьому з поразками в цій кампанії "вершкові" зав'язали, проте сказати, що Мадрид ніколи не був близьким до невдачі або завжди заслуговував перемагати з урахуванням загальної картини матчу, — це нахабно збрехати. Навіть навпаки - підопічних Карло Анчелотті було безліч матчів, коли вони вигризали результат буквально в останній момент, на останніх хвилинах, або досягали його в тих матчах, де це було просто чимось нелогічним за всіма писаними і неписаними футбольними законами. І тут Манчестер Сіті на чвертьфінальній стадії, а особливо на Етіхаді, не дасть збрехати. Цей чемпіонський менталітет та високий клас десь закладений у "вершкових" в крові, бо Реал — це завжди Реал, скільки б травмованих гравців у команді в певні періоди не було...

Свій чемпіонський менталітет та найвищий клас мадридський гранд тижнем раніше продемонстрував і в першому матчі проти Баварії на Альянц Арені у Мюнхені. Команда Томаса Тухеля в загальному сприйнятті того, що відбувалося у матчі, виглядала краще Реала і переграла його, що називається, у футбол. Але Реалу нерідко достатньо кількох швидких контратак умовного Вінісіуса Жуніора (та хоч Браїма Діаса), щоб за мить кардинально змінити ситуацію на табло на свою користь. Звісно, мадридці також можуть і вміють у комбінації та контроль м'яча, але роблять це в одному простому випадку – коли це потрібно зробити для перемоги.

Баварія в багатьох аспектах дуже схожа на Реал, адже це такий самий "король", але тільки в Німеччині. І нехай навіть конкретно цього футбольного року "корону" у тебе без шансів відібрав леверкузенський Баєр вперше у своїй історії, а стан справ у клубі характеризувався не інакше як "криза", то досвід, клас і менталітет переможців в мюнхенців, які розвивалися і напрацьовувалися десятиліттями, нікуди за один момент не зникнуть. І навіть якщо офіційно оголошено, що твій головний тренер Томас Тухель залишить команду наприкінці сезону через незадовільні спортивні результати на внутрішній арені, це не завадило Баварії у плей-оф Ліги чемпіонів відігратися проти Лаціо після поразки у першому матчі, за рахунок наявності більшого досвіду пройти дуже сильний лондонський Арсенал, а на півфінальний матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу вирушити в якості команди, яка дійсно здатна завершити тернистий шлях Реала у цій Лізі чемпіонів. Але визначати сьогоднішній результат, поза всякими сумнівами, будуть дрібниці. Як сказав Тухель на передматчевій пресконференції: "Реал Мадрид має 51% шансів на вихід у фінал, бо просто грає у себе вдома".

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,98, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. У той же час, шанси "вершкових" на прохід до фінальної стадії оцінюються в 1,48, тоді як "баварців" — у 2,82.

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