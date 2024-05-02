Маркіньйос: У Парижі все буде по-іншому

Бразилець налоштовується на матч-відповідь.

Капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував поразку своєї команди від дортмундської Боруссії (0:1) в рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Програти 0:1, краще, ніж програти 0:2. Це не катастрофічний результат, враховуючи, що в нас є гра у Парижі.

Ми пропустили не обов'язковий гол не витримавши лінію під час передачі за спину. Деталі вирішують результат гри. У другому таймі ми продемонстрували сильний футбол, створювали моменти, але не змогли конвертувати їх у забиті м'ячі.

Ми вже відігравалися раніше, ми показали, що можемо це зробити. Вдома все буде по-іншому. "Парк де Пренс", вболівальники, ми знаємо, що можемо досягти більшого. Просто треба бути рішучішими, як в обороні, так і в атаці", — сказав бразилець.

Раніше Керманич ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку від Боруссії Д.