Вальверде: З Мусіалою пов'язуватимуть нову еру Баварії

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде про Джамала Мусіалу.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала отримав порцію позитивних відгуків від хавбека Реала Феде Вальверде.

"Його важко зупинити. Він дуже молодий, але вже досяг багато чого... До нього треба ставитись з повагою. Сподіваюся, ми зупинимо його і зіграємо краще за суперника. Це гравець, з ім'ям якого пов'язуватимуть нову еру", — сказав Вальверде.

Нагадаємо, матч між Баварією та Реалом відбудеться сьогодні, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.