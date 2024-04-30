Вальверде: Реал поважає Баварію, але ми хочемо виграти Лігу чемпіонів

30 квітня 2024

Федеріко Вальверде, Getty Images

Хавбек "вершкових" поділився своїми думками напередодні поєдинку проти Баварії.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував майбутній перший півфінальний матч проти Баварії у Лізі чемпіонів.

"У цьому турнірі не буває легких матчів. Усі команди заслуговують на повагу, особливо Баварія. Вони, як і Реал, завжди йдуть до кінця. Ми поважаємо їх так само, як і Манчестер Сіті.

Нам потрібно буде показати чудову гру з кращими у нас якостями. Ми хочемо виграти цей титул. Потрібно, щоб вся команда почувала себе впевнено. Ми хочемо вийти у фінал, за що й боремося", — наводить слова Вальверде ESPN.

Нагадаємо, матч між Баварією та Реалом відбудеться сьогодні, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ESPN.com

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