Вальверде: Реал поважає Баварію, але ми хочемо виграти Лігу чемпіонів

Хавбек "вершкових" поділився своїми думками напередодні поєдинку проти Баварії.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував майбутній перший півфінальний матч проти Баварії у Лізі чемпіонів.

"У цьому турнірі не буває легких матчів. Усі команди заслуговують на повагу, особливо Баварія. Вони, як і Реал, завжди йдуть до кінця. Ми поважаємо їх так само, як і Манчестер Сіті.

Нам потрібно буде показати чудову гру з кращими у нас якостями. Ми хочемо виграти цей титул. Потрібно, щоб вся команда почувала себе впевнено. Ми хочемо вийти у фінал, за що й боремося", — наводить слова Вальверде ESPN.

Нагадаємо, матч між Баварією та Реалом відбудеться сьогодні, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.