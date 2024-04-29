Кімміх: Ми все ще боремося за Лігу чемпіонів, але цього недостатньо для такого клубу, як Баварія

Мюнхенці зосереджені на єдиному трофеї в цьому сезоні.

Захисник мюнхенців Йозуа Кімміх розповів, чому Баварія в Бундеслізі та Лізі чемпіонів — різні команди.

"За останні кілька тижнів ми провели дві справді гарні ігри проти «Арсеналу» і чудово виступили у другому матчі проти Лаціо.

У Бундеслізі ми мали деякі проблеми, і треба віддати належне Баєру, який провів неймовірний сезон.

На щастя, ми все ще боремося за Лігу чемпіонів, але, чесно кажучи, цього недостатньо для такого клубу, як Баварія", — сказав Кімміх.

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