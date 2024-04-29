Кімміх — про гру з Реалом: Ми провели два добрі матчі проти Арсеналу, і нам не потрібно ховатися

Захисник Баварії Йозуа Кімміх прокоментував майбутній матч з Реалом.

Баварія та Реал зустрінуться у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться завтра, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00. Тим часом захисник "роттен" Йозуа Кімміх висловився про матч в Мюнхені.

"Фінал 2020 був унікальним тим, що на ньому не було вболівальників (через COVID-19). Тому ми всі хочемо пережити фінал знову вже з уболівальниками. Ми зосереджені на завтрашньому матчі і хочемо досягти хорошого результату перед матчем у відповідь.

Вони виграли Лігу чемпіонів два роки. Вони часто поступалися в рахунку, а потім змінювали ситуацію. Не може бути так, що тобі завжди просто щастить. Вони вірять у свої сили та знають, що завжди можуть забити. Вони мають якості, завдяки яким вони відіграються і можуть перемогти будь-якого суперника.

Зустрічаються два великі клуби, і складно сказати, який момент буде ключовим. Ми знаємо, що Реал має дуже великий досвід. Він виграв багато матчів і завжди небезпечний. Але ми провели два добрі матчі проти Арсеналу, і нам не потрібно ховатися", — сказав Кімміх.