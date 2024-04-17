Ротен про Доннаруму: Вихід ПСЖ у півфінал ЛЧ із таким воротарем — велика заслуга польових гравців

Коментар колишнього гравця парижан.

Жером Ротен знову розкритикував гру Джанлуїджі Доннарумми.

У матчі-відповіді парижанам вдалося здобути перемогу над каталонцями (4:1) і за сумою двох матчів вийти до півфіналу змагання.

"Доннарумма, як і раніше, не обнадіює, навіть якщо взяти до уваги його сейви.

Вихід у півфінал Ліги чемпіонів із таким воротарем — велика заслуга польових гравців", — заявив Ротен в ефірі RMC Sport.

Раніше ексгравець ПСЖ висловлював невдоволення діями італійського голкіпера, який допустив низку помилок у першому матчі з Барселоною (2:3) в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.