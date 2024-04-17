Рафінья забив 600-ий гол Барселони у Лізі чемпіонів

17 квітня 2024

Рафінья Гравець, Getty Images

Солідне досягнення для вінгера у головному єврокубку.

Барселона на власному полі програла ПСЖ з рахунком 1:4 та залишила Лігу чемпіонів на стадії 1/4 фіналу. Втім, завдяки голу у ворота французької команди підкорила нове досягнення у цьому турнірі. 

Забитий м'яч Рафіньї став 600-им для іспанського колективу у головному єврокубку з сезону-1992/93. 

Відмітку у сто голів підкорив Габрі, який відмітився у воротах празької Спарти у 2000 році на другому груповому етапі. Далі важливі м'ячи забивали Деку, який вразив ворота Удінезе у 2005 році у групі, Златан Ібрагімович, що забив Арсеналу у домашньому матчі чвертьфіналі 2010 року, Хаві, який засмутив Аякс на груповому етапі сезону-2013/14, і Ліонель Мессі, що відмітився у воротах Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу сезону-2017/18. 

Цього сезону Рафінья провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 10 асистів. 

Джерело: ФК Барселона

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