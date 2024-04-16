Брандт зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Атлетіко

Дортмундська Боруссія та мадридський Атлетіко зіграють поміж собою в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Зігналь-Ідуна-Парк на тлі перемоги іспанського клубу 2:1 у першій грі.
Едін Терзич, у порівнянні з тим матчем, залучив до стартового складу Брандта на позицію під нападником.
Дієго Сімеоне, у свою чергу, використав із перших хвилин Ермосо в трійці центральних захисників.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Брандт, Адеємі — Фюллькруг.
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Ньїгес, Корреа, Савич, Рікельме, Вермерен, Мандава, Барріос, Ніньйо.
Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Аспілікуета — Мората, Грізманн.
Гра Боруссія Д — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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