Боруссія Дортмунд — Атлетіко. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 16 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та мадридським Атлетіко, яке пройде на німецькому стадіоні Зігналь Ідуна Парк (або Вестфаленштадіон).

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ, 22:00. ВЕСТФАЛЕНШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:2

Боруссія Дортмунд цього сезону і близько не була хедлайнером світових футбольних та спортивних ЗМІ в контексті німецького футболу. Причини тут дуже прості та очевидні: з перших турів уся увага була до непереможного леверкузенського Баєра, який у неділю очікувано оформив перше в своїй історії чемпіонство країни. А ось команда Едіна Терзича, яка якимось дивом упустила "золото" в останньому турі минулої кампанії, у цьому розіграші Бундесліги задовольняється лише боротьбою за потрапляння до топ-4, займаючи на даний момент п'яту сходинку за рахунок переваги Лейпцига в різниці забитих і пропущених , а також пропустивши вперед за очками Штутгарт із Баварією.

Звичайно, візуально нинішній сезон Дортмунда важко не віднести до розряду провальних, але загалом "джмелі" впевнено тримають рівень одного з грандів Німеччини з наявністю низки молодих талановитих виконавців та перспективами найближчим часом вийти на новий рівень. Але поки що Боруссія не відрізняється позамежною стабільністю і може сьогодні розправитися з мюнхенською Баварією і обіграти франкфуртський Айнтрахт, а вже завтра поступитися Лейпцигу або програти Штутгарту як у чемпіонаті, так і в Кубку Німеччини. І до майбутнього матчу-відповіді з Атлетіко "джмелі" підходять з відставанням в один гол і черговим ушкодженням Себастьяна Алле в останньому переможному дербі Боруссій, який ніяк не може набрати форму. Що залишається незмінним — неймовірні вболівальники в Дортмунді, яких апріорі потрібно сприймати як важливий чинник у домашніх матчах "джмелів".

Атлетіко Мадрид у першому матчі з Боруссією здобув перемогу з рахунком 2:1, продовживши свою домашню серію без поразок у плей-оф Ліги чемпіонів до 17 поєдинків поспіль. Втім, такий результат навряд чи у повній мірі задовольнив підопічних Дієго Сімеоне, адже вони не реалізували достатню кількість непоганих моментів, тоді як єдиний гол у свої ворота пропустили вже в заключному відрізку завдяки зусиллям вищезгаданого Себастьяна Алле. І якщо в домашніх матчах "матрацники" побудували справжню фортецю, то виїзні зустрічі — це проблема для іспанського гранда (в останніх 7 гостьових матчах всього 1 перемога і аж 4 поразки з урахуванням усіх турнірів). І ця проблема виглядає ще серйозніше, з урахуванням того, на якому стадіоні відбудеться гра-відповідь з Дортмундом.

Але Атлетіко хоч і втратив деякі позиції в іспанській Ла Лізі в один із останніх таких кризових періодів, поки що перебування мадридців на четвертому місці завдяки останній перемозі над прямим конкурентом в особі Жирони перебуває у щонайменше тимчасовій безпеці. Та й "матрацники", як і раніше, є вкрай незручним і небезпечним суперником (грізний майбутній чемпіон Італії Інтер не дасть збрехати), у яких, звичайно, за останній рік-два акценти щодо головної сильної сторони кардинально змінилися з оборони на атаку. Дует Антуана Грізманна та Альваро Морати — лише другий серед усіх команд топ-5 європейських ліг, у якому обидва гравці мають як мінімум по 20 забитих голів у всіх турнірах. Першим таким став Манчестер Сіті з Ерлінгом Голандом і Філом Фоденом, а це ще раз підкреслює, наскільки "матрацники" можуть бути небезпечні саме в атаці.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Едіна Терзича. Так, на перемогу Дортмунда в основний час пропонується коефіцієнт 2,27, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70. Шанси "джмелів" на прохід до наступної стадії — 2,90, а "матрацників" — 1,43.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Едін Терзич, головний тренер Дортмунда: "Атлетіко змусив нас робити помилки минулого тижня, втім зараз все також у наших руках, якщо ми хочемо вийти в наступний раунд. Ми знаємо, що наші суперники дуже досвідчені. Завтра ми хочемо буде краще вже з перших хвилин. Коли ви граєте проти Атлетіко, індивідуальні помилки караються негайно. Ми знаємо, чого саме завтра нам потрібно уникати".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко: "Я бачу, у якій формі перебувають мої гравці. Вони покажуть хорошу гру, і це буде чудовий вечір Ліги чемпіонів. Ми зіграємо проти команди, яка дуже сильна у домашніх матчах. Дортмунд захоче розпочати на великих швидкостях із перших хвилин, будуть докладати силу, а ще вони становлять загрозу при стандартних положеннях. У цієї команди Дортмунда є талант на флангах, а також я б відзначив центр півзахисту".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Емре Джан — Мален, Адеємі — Фюллькруг Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета — Де Пауль, Коке, Льоренте — Грізманн, Мората Не зіграють: Алле, Бамба, Бенсебаїні — Вітоло, Депай, Лемар, Ліно Під питанням: Санчо, Байно-Гіттенс — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:1

ОВЕРТАЙМИ / СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ: АТЛЕТІКО ПРОЙДЕ ДАЛІ