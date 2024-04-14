Одразу п’ять гравців Барселони перебувають під загрозою дискваліфікації за підсумками матчу-відповіді проти ПСЖ

Але спочатку треба взагалі вийти до півфіналу Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона виграла першу частину дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі французького Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу

Однак на цьому протистояння проти команди Луїса Енріке для "блаугранас" ще дуже далеко від свого завершення — попереду домашній матч на Монжуїку, перед яким у іспанського колективу є кадрові проблеми.

Півзахисник Серхі Роберто та захисник Андреас Крістенсен уже точно пропустять прийдешню гру через дискваліфікації.

У той самий час одразу п’ять гравців команди Хаві перебуватимуть під загрозою подальшої дискваліфікації, якщо отримають чергове попередження.

Ідеться про півзахисника Френкі де Йонга, захисника Рональда Араухо та нападників Жоау Феліша, Феррана Торреса й Ламіна Ямала.

Якщо хтось із них отримає жовту картку, то пропустить потенційний перший півфінал.

А якщо ні, то наявні жовті картки "згорять" перед початком наступного раунду.

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 16 квітня, о 22:00.