Кель: Це ще точно не кінець для Боруссії Д

Спортдир Боруссії Д прокоментував виступ власної команди.

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія поступилась мадридському Атлетіко на чужому полі.

Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель прокоментував виступ власної команди.

"Ми погано грали в перші 20 хвилин і частково самі винні у двох пропущених голах. У грі було чимало помилок.

Але наша реакція була хорошою, ми опанували себе, контролювали гру в подальшому і тиснули на Атлетіко. Навіть коли ми програвали 2:0, у нас було відчуття, що ми все ще можемо виправити ситуацію в Дортмунді.

Але, звичайно, гол, який ми забили, важливий і, перш за все, заслужений, тому що команда дуже сильно тиснула в другому таймі. Ми більш ніж заслужили на більш пристойний результат. Навіть більше того.

Утім, ми залишаємо Мадрид із хорошим відчуттям, що зможемо розібратись із цим викликом наступного тижня. Це точно ще не кінець", — заявив німецький функціонер.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та мадридським Атлетіко відбудеться 16 квітня.