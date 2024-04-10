Мората повернувся в пару форвардів до Грізманн на перший матч проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Атлетіко та дортмундська Боруссія.

Мадридський Атлетіко та дортмундська Боруссія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Метрополітано.

Дієго Сімеоне, після перемоги над Вільярреалом (2:1), залучив до стартового складу Аспілікуету в трійці центральних захисників, тоді як Моліна зіграє на правому фланзі, а Де Пауль повернеться до центральної лінії. Мората зіграє в парі форвардів із Грізманном.

Едін Терзич, на тлі поразки від Штутгарта (0:1), використав із перших хвилин Нмечу під нападником.

Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Аспілікуета — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Ліно — Мората, Грізманн.

Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Ньїгес, Корреа, Савич, Рікельме, Вермерен, Мандава, Барріос, ель-Жебарі.



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Нмеча, Адеємі — Фюллькруг.