Мората повернувся в пару форвардів до Грізманн на перший матч проти Боруссії Д

Мадридський Атлетіко та дортмундська Боруссія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Метрополітано.
Дієго Сімеоне, після перемоги над Вільярреалом (2:1), залучив до стартового складу Аспілікуету в трійці центральних захисників, тоді як Моліна зіграє на правому фланзі, а Де Пауль повернеться до центральної лінії. Мората зіграє в парі форвардів із Грізманном.
Едін Терзич, на тлі поразки від Штутгарта (0:1), використав із перших хвилин Нмечу під нападником.
Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Аспілікуета — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Ліно — Мората, Грізманн.
Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Ньїгес, Корреа, Савич, Рікельме, Вермерен, Мандава, Барріос, ель-Жебарі.
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Алле, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Брандт, Зюле, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Нмеча, Адеємі — Фюллькруг.
Гра Атлетіко — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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