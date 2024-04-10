Атлетіко — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 10 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридським Атлетіко і дортмундською Боруссією, яке пройде на іспанському Метрополітано Стедіум.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ, 22:00. МЕТРОПОЛІТАНО СТЕДІУМ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетіко і Боруссія вперше зустрінуться у рамках плей-оф ЛЧ. До цього вони у двох сезонах (1996-97 і 2018-19) протистояли один-одному на груповому етапі турніру. Зараз на рахунку обох команд по дві звитяги. Минулого разу, у 2018 році, німці спочатку розгромили іспанців вдома (4:0), після чого поступилися їм на виїзді (2:0).

В 1/8 фіналу колектив Дієго Сімеоне зумів здолати Інтер після поразки у першому, виїзному поєдинку (1:0). У матчі-відповіді "матрацники" спочатку врятували для себе додатковий час завдяки голу Мемфіса Депая на 87-й хвилині (2:1), а потім впоралися з "нерадзуррі" у серії пенальті (3:2). Після цього Атлетіко провально виступив у домашньому матчі з Барселоною у Ла Лізі (3:0), а також вирвав перемогу над Вільярреалом на виїзді (2:1), знову з голом на 87-й хвилині, але тепер вже від Сауля Ньїгеса. Загалом, у чемпіонаті Іспанії у мадридців ситуація непроста, оскільки Атлетік, що йде п'ятим, відстає від них усього на 2 очки за 8 турів до кінця сезону. Саме ці дві команди, ймовірніше за все, визначатимуть, хто отримає четверте місце, що гарантує участь у наступній кампанії ЛЧ. Наприкінці квітня відбудеться їхня очна зустріч.

Боруссія у попередньому раунді впоралася з ПСВ (3:1 за сумою двох матчів). Спочатку команди не виявили сильнішого у Нідерландах, обмінявшись голами, після чого, вже у Німеччині, сильнішими були дортмундці. Потім у колективу Едіна Терзича були дві важливі звитяги у Бундеслізі: домашня над Айнтрахтом (3:1) і виїзна над Баварією (2:0). Проте, зіпсувати настрій Боруссії перед поєдинком з Атлетіко зумів Штутгарт — "шваби" мінімально здолали дортмундців на їхньому полі. Як і мадридці, вони продовжують вести боротьбу за право грати у ЛЧ у наступному сезоні. У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини за 6 турів до кінця кампанії вони йдуть п'ятими, поступаючись РБ Лейпциг за додатковими показниками і відстаючи від Штутгарта і Баварії на 7 очок. Їхня надважлива зустріч із "биками" ще попереду, теж наприкінці квітня.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко пропонується коефіцієнт 1,80, тоді як потенційний успіх Боруссії (Дортмунд) оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. Шанси французів на прохід до наступної стадії — 1,62, а іспанців — 2,20.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко: "Ми повинні спробувати продемонструвати, чого вимагає перебування у цьому турнірі. Це дуже важливий тиждень у Лізі чемпіонів і Ла Лізі. Команда усвідомлює важливість того, щоб кожен був на висоті, тому що всі вони нам потрібні. Працюючи в колективі ми сподіваємося просунутися вперед у цей важливий тиждень".

Едін Терзич, головний тренер Боруссії (Дортмунд): "Успіхи Атлетіко відомі, вони впровадили нове мистецтво захисту. Будь-якій команді у світі важко мати з цим справу. На їхньому стадіоні буде нелегко, але ми сподіваємося, що зможемо пройти випробування і вийти до півфіналу. Ми знаємо, як вони борються і яка це хороша команда, але ми готові показати все, що можемо і повинні грати, як команда"

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Аспілікуета, Ліно — Льоренте, Коке, Де Пауль — Грізманн, Мората

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Брандт, Адеємі — Фюллькруг

Не зіграють: Депай — Бенсебаїні, Мален

Під питанням: Ермосо

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