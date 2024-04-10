Стрічка новин

14:22

ПСЖ оголосив заявку на перший матч проти Барселони

14:06

Родрі: Пеп правий, коли критикує газон на Бернабеу

12:40

У Голанда немає голів та асистів у 3 матчах проти Реала

12:18

Гнабрі знову зазнав серйозної травми

11:59

Еберль: Рефері сказав, що не може дати такий пенальті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

11:58

Хаві: ПСЖ — фаворит у матчі з Барселоною

11:38

Анчелотті — перший в історії тренер із 200 матчами в Лізі чемпіонів

11:30

Гвардіол: Задоволений своїм першим голом за Манчестер Сіті, особливо проти чудового суперника

11:08

Вальверде: Лунін цього разу зіграв не на максимум, але це — частина футболу

10:59

Фоден: Мабуть, для фанатів це був найкращий матч, який вони коли-небудь бачили