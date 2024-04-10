ПСЖ оголосив заявку на перший матч проти Барселони

10 квітня 2024

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23 виконавців від французької команди готуватиметься до суперматчу.

Французький Парі Сен-Жермен проведе першу частину дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти каталонської Барселони на власному полі.

ПСЖ — Барселона. Напередодні

Перед грою тренерський штаб чемпіонів Ліги 1 на чолі з Луїсом Енріке оголосив заявку з 23 футболістів, які зможуть узяти участь у грі.

Заявка ПСЖ:

Воротарі: Кейлор Навас, Арнау Тенас, Джанлуїджі Доннарумма;

Захисники: Маркіньйос, Лукас Ернандес, Нуну Мендеш, Бералдо, Мілан Шкрініар, Йорам Загуе;

Півзахисники: Мануель Угарте, Фабіан Руїс, Данілу Перейра, Вітінья, Лі Кан-Ін, Карлос Солер, Варрен Заїр-Емері, Сенні Маюлю;

Нападники: Кіліан Мбаппе, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Марко Асенсіо, Рандаль Коло Муані, Бредлі Баркола.

Матч ПСж — Барселона відбудеться 10 квітня, о 22:00.

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