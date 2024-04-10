ПСЖ оголосив заявку на перший матч проти Барселони

Французький Парі Сен-Жермен проведе першу частину дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти каталонської Барселони на власному полі.
ПСЖ — Барселона. Напередодні
Перед грою тренерський штаб чемпіонів Ліги 1 на чолі з Луїсом Енріке оголосив заявку з 23 футболістів, які зможуть узяти участь у грі.
Заявка ПСЖ:
Воротарі: Кейлор Навас, Арнау Тенас, Джанлуїджі Доннарумма;
Захисники: Маркіньйос, Лукас Ернандес, Нуну Мендеш, Бералдо, Мілан Шкрініар, Йорам Загуе;
Півзахисники: Мануель Угарте, Фабіан Руїс, Данілу Перейра, Вітінья, Лі Кан-Ін, Карлос Солер, Варрен Заїр-Емері, Сенні Маюлю;
Нападники: Кіліан Мбаппе, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Марко Асенсіо, Рандаль Коло Муані, Бредлі Баркола.
Матч ПСж — Барселона відбудеться 10 квітня, о 22:00.