Родрі: Пеп правий, коли критикує газон на Бернабеу

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Родрі прокоментував виступ власної команди.

"Пеп правий, коли критикує газон на Бернабеу. Це правда, поле було не дуже хорошим, особливо для гри такого рівня та, зокрема, для нашого футболу.

Але ми не виправдовуємось, бо це було неправильно — усю відповідальність за результат покласти на газон.

Згори або з перспективи телекамери цього, можливо, і не було видно. Зі мною таке інколи вже траплялось — здається, ніби трава в порядку, але потім ти відчуваєш її власними ногами біля кромки поля, і щось не те.

Трава місцями була настільки високою, що м’яч із неї мав виринати, а не котитись. На Бернабеу завжди, скільки себе пам’ятаю, було грати, як на килимі, завжди поле було в найкращому стані. Але не сьогодні.

Але то більше зауваження, аніж претензії", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.