Вальверде: Лунін цього разу зіграв не на максимум, але це — частина футболу

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Федеріко Вальверде прокоментував виступ власної команди.

"Така додає трохи азарту перед другим матчем. Ми прагнули перемоги, але після гри, як і минулого року, здається, ніби ми програли.

Ми повинні продовжувати йти вперед та подякувати вболівальникам за те, як вони нас підтримували. Реал буде боротись за вихід до наступного раунду до кінця.

Важливо те, що ми змогли відповісти на голи Сіті. Ми змогли забити два м'ячі всього за кілька хвилин, і це дало нам велику підтримку та мотивацію продовжувати тиснути далі. Але ми трохи взяли павзу, перестали пресингувати, бо просто втомились, а потім вони забили ще один гол.

Лунін? Мій напарник цього разу зіграв не на максимум, але це — частина футболу. Ось і все. Це речі, які можуть трапитися зі мною або з будь-ким іншим.

Важливо, що у нього були інші моменти, у яких він не пропустив. Він має сміливість, яка необхідна, якщо ти є гравцем Реала", — заявив уругвайський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.