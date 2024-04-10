Браїм Діас: Гарна гра, але Реал хотів перемогти

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Браїм Діас прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже гарна гра для вболівальників і для всього світового футболу, але ми хотіли перемогти. Цього було не неможливо досягти, але Манчестер Сіті теж провів якісний поєдинок.

Ми мали нагоди, але не закрили гру ще одним голом у принагідний момент, а потім Сіті відігрався й навіть вийшов уперед знову.

Проте на Бернабеу ви маєте грати до кінця. Тепер у Манчестері відбудеться дуже відповідальна для обох команд гра.

Справедливий результат? По-перше, це — результат, тому він завжди справедливий, навіть якщо ми десь могли забити більше в першому таймі", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.