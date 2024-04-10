Родріго: Манчестер Сіті не очікував, що я буду грати зліва

Форвард Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Родріго Гоес прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли виграти цей матч, але в підсумку лише зіграли внічию. Трохи не впорались. Пропускали голи, які не мали пропустити.

Завжди важко починати гру з пропущеного м’яча, але цього ми зуміли відігратись. Треба було контролювати гру ще краще в той момент. Згодом ми були максимально небезпечними для суперників під час контратак. Нічия — той результат, на який награли обидві команди.

Сіті не очікував, що я буду грати зліва. Ми спробували нову тактику, і вона спрацювала добре, навіть якщо результат був не таким, як ми хотіли б бачити в підсумку.

Ми повинні зробити висновки з минулого року. Якщо ми вийдемо на поле з таким же настроєм, що й тоді, то ця нічия не матиме жодного значення", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.