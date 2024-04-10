Анчелотті: За тиждень Реалу доведеться зіграти навіть краще, але вже без підтримки Бернабеу

Керманич Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Чудовий матч, який став окрасою футболу, але він завжди буде таким, ураховуючи якість гравців, які були присутні на полі.

Кожного разу, коли у нас була можливість тримати високий темп, ми добре контролювали гру. Вони покарали нас двома голами, які влетіли прямо у верхні кути наших воріт.

Нічия в підсумку була справедливим результатом. Усвідомлення того, що ми боролись з таким суперником на рівних, додає нам впевненості перед матчем-відповіддю.

Єдине, про що я шкодую, — це деякі моменти, які ми могли б реалізувати краще, коли рахунок був 2:1 на нашу користь.

Наші трибуни дуже нам допомогли сьогодні. Але за тиждень нам доведеться зіграти навіть краще, але вже без підтримки Бернабеу", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.