Кейн забив найбільше голів у ворота Арсеналу на Емірейтс Стедіум

Від центрфорварда лондонці постраждали вже шість разів.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія вирушила у гості до лондонського Арсеналу.

Арсенал — Баварія: відео голів та огляд матчу 09.04.2024

У першому таймі поєдинку центральний нападник Баварії Гаррі Кейн забив свій шостий за кар'єру гол Арсеналу на Емірейтс Стедіум. П'ятьма попередніми результативними ударами він відзначився виступаючи за Тоттенгем.

За даними OptaJoe, 30-річний англієць тепер є найкращим бомбардиром матчів проти Арсеналу на Емірейтс Стедіум із моменту його відкриття у 2006 році.

Нагадаємо, захисник Альфонсо Девіс не допоможе Баварії у матчі-відповіді проти лондонців.