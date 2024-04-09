Асенсіо: Наближаються моменти, коли виграються титули

Півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо висловився напередодні матчу з Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

10 квітня відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною. Напередодні вінгер парижан Марко Асенсіо поділився думками щодо поєдинку.

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"Ми хочемо пройти далі. Ми дуже схвильовані і вже готуємось до гри. Перший матч ми проведемо вдома, дуже важливо досягти гарного результату перед нашими вболівальниками, які нас дуже підтримують. Для нас це є ключовим фактором.

Ми дуже схвильовані. Наближаються моменти, коли виграються титули. Ми вже у фіналі Кубка Франції та хочемо виграти ЛЧ", – сказав Асенсіо.

Матч ПСЖ — Барселона стартує о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.