ІДІЛ погрожує влаштувати теракти під час 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Терористична організація відкрито заявила про свої наміри.

Терористи ІДІЛ розповсюдили картинки зі стадіонами, де мають відбутися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів — Емірейтс (Лондон), Парк де Пренс (Париж), Ванда Метрополітано та Сантьяго Бернабеу (обидва — в Мадриді). Про це пише видання Marca.

Картинка супроводжується текстом "Вбийте їх всіх".

Наразі вжито посилених заходів безпеки, а Міністерство внутрішніх справ Іспанії присвоїло матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті категорію "з підвищеним ризиком".

Матчі Арсенал — Баварія в Лондоні та Реал — Манчестер Сіті в Мадриді відбудуться сьогодні, 9 квітня. Поєдинки ПСЖ — Барселона в Парижі та Атлетіко — Боруссія в Мадриді — завтра, 10 квітня.