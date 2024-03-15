Арсенал проти Баварії, Манчестер Сіті — Реал Мадрид: cтали відомі усі пари в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування чергових раундів плей-оф ЛЧ.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу.

Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Арсенал (Англія) - Баварія (Німеччина)

Атлетіко (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Реал Мадрид (Іспанія) - ​Манчестер Сіті (Англія)

ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)

Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Атлетіко (Іспанія) / Боруссія Дортмунд (Німеччина) - ПСЖ (Франція) / Барселона (Іспанія)

Арсенал (Англія) / Баварія (Німеччина) - Реал Мадрид (Іспанія) / Манчестер Сіті (Англія)

Коли відбудуться матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 9/10 квітня 2024 року

Матчі-відповіді: 16/17 квітня 2024 року.

Коли відбудуться матчі півфіналу Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 30 квітня / 1 травня 2024 року

Матчі-відповіді: 7/8 травня 2024 року.