Арсенал проти Баварії, Манчестер Сіті — Реал Мадрид: cтали відомі усі пари в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу.
Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
Арсенал (Англія) - Баварія (Німеччина)
Атлетіко (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)
Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:
Атлетіко (Іспанія) / Боруссія Дортмунд (Німеччина) - ПСЖ (Франція) / Барселона (Іспанія)
Арсенал (Англія) / Баварія (Німеччина) - Реал Мадрид (Іспанія) / Манчестер Сіті (Англія)
Коли відбудуться матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів?
Перші матчі: 9/10 квітня 2024 року
Матчі-відповіді: 16/17 квітня 2024 року.
Коли відбудуться матчі півфіналу Ліги чемпіонів?
Перші матчі: 30 квітня / 1 травня 2024 року
Матчі-відповіді: 7/8 травня 2024 року.