Санчо: Я дуже вдячний клубу та моїм товаришам по команді за віру в мене

Судячи за все Джейдон хоче надовго залишитися у Дортмунді.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який на правах оренди виступає у дортмундській Боруссії, висловився після переможної гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСВ (2:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Забивши гол, випробував щось на кшталт полегшення. Я просто хотів, щоб ми почали матч добре, і немає почуття краще, ніж це. Я радий, що мені вдалось забити гол для команди.

Дортмундська Боруссія завжди займатиме особливе місце у моєму серці, адже саме тут я зробив собі ім'я. Я дуже вдячний клубу та моїм товаришам по команді за віру в мене", — заявив Санчо.