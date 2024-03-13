Гуммельс та Озджан гратимуть із перших хвилин матчу-відповіді проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дортмундська Боруссія Д та нідерландський ПСВ.

Дортмундська Боруссія Д та нідерландський ПСВ зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Зігналь-Ідуна-Парк на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Едін Терзич, після перемоги над бременським Вердером (2:1), використав із перших хвилин Гуммельса в центрі оборони, тоді як Озджан повернеться до опорної зони.

Петер Бош, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу Тілля та Мауро Жуніора до центрального трикутника.

Боруссія Д: Кобель — Джан, Зюле, Гуммельс, Матсен — Озджан, Забітцер — Мален, Брандт, Санчо — Фюллькруг.

Запасні: Меєр, Лотка, Бенсебаїні, Нмеча, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Адеємі, Вятьєн, Байно-Гіттенс.



ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест — Тілль, Жуніор, Веерман — Бакайоко, де Йонг, Тілльман.