Боруссія Дортмунд — ПСВ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.03.2024

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та ейндговенським ПСВ, яке пройде на німецькому Вестфаленштадіоні.

СЕРЕДА, 13 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ВЕСТФАЛЕНШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Боруссія Дортмунд — це команда, нинішній сезон якої швидше розцінюватимеш як провал. Зберігається відчуття, що "джмелі" досі не до кінця відійшли морально від безвольно втраченого чемпіонського титулу в останньому турі минулої кампанії, адже в цій навіть про звичну боротьбу за "тарілку" і близько не йдеться. Поточний четвертий рядок у Бундеслізі та наявність 20 очок відставання від лідера, 10 – від другого місця, 6 – від третього.

Таке становище і невражаючі результати стали логічною підставою для появи чуток наприкінці лютого щодо можливого звільнення Едіна Терзіча з посади головного тренера, але поки що німецький фахівець хорватського походження зберігає роботу. Та й варто зазначити, що в останніх двох матчах проти берлінського Уніону та бременського Вердера "джмелі" здобули перемоги, а від Ліги чемпіонів боси клубу безперечно чекають проходу до чвертьфіналу з урахуванням непростої нічиєї в Нідерландах.

ПСВ — домінуюча сила нідерландського футболу цього сезону. У майбутньому чемпіонстві підопічних Петера Боша сумнівів фактично немає, на що вказує впевнене лідерство в турнірній таблиці Ередевізі з перевагою над найближчим переслідувачем аж у 10 набраних очок та нулем у графі поразок. Зважаючи на це, ейдговенці сприймають Лігу чемпіонів як можливість заявити про себе абсолютно на іншому рівні, але напередодні другої зустрічі на легендарному Вестфаленштадіоні фаворитами вони не виглядають, втім як і якимись відвертими аутсайдерами.

Беручи до уваги досвід першого матчу з Дортмундом, гравці ПСВ показали, що здатні перехоплювати хід гри, але нічия — не той результат, яким нідерландський клуб залишився задоволений. Адже тоді колектив Боша цілком міг здобувати перемогу над німецьким суперником, але проблеми з реалізацією не дозволили цього зробити, тоді як зрівняти рахунок вдалося лише завдяки реалізованому пенальті. І якщо ПСВ хоче досягати успіху в Дортмунді — для цього все ж є свої аргументи, але матч-відповідь з великою ймовірністю буде на рівень складніше.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Едіна Терзича. Так, на перемогу Боруссії Дортмунд пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. Шанси "джмелів" на прохід до наступної стадії — 1,61, а нідерландців — 2,42.