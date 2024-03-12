Зінченко залишився в запасі на матч-відповідь проти Порту

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та португальський Порту.

Лондонський Арсенал та португальський Порту зіграють поміж собою матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "драконів" у першій грі — 1:0.

Мікель Артета, після перемоги над Брентфордом у дербі (2:1), залучив до стартового складу Раю до рамки воріт, тоді як Олександр Зінченко знову залишився на лаві для запасних.

Сержіу Консейсау, у порівнянні з першим матчем, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Суареш, Томіясу, Вієйра, Нельсон, Ельнені, Зінченко.



Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл — Гонсалес, Варела — Консейсан, Пепе Акіно, Галено — Еванілсон.

Запасні: Рамуш, Кардозу, Еуштакіу, Груїч, Таремі, Санчес, Хайме, Намасо, Баро, Мартінес, Боржеш, Зе.



Гра Арсенал — Порту почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.