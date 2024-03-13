Атлетіко — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 13 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридським Атлетіко і міланським Інтером, яке пройде на іспанському Метрополітано Стедіум.

СЕРЕДА, 13 БЕРЕЗНЯ, 22:00. МЕТРОПОЛІТАНО СТЕДІУМ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

У першій зустрічі цих двох команд переможця виявити вдалося завдяки єдиному голу, забитому нападником "нерадзуррі" Марко Арнаутовичем на 79-й хвилині. Перевага у рахунку була мінімальною, але виглядав колектив Сімоне Індзагі помітно краще за свого опонента. Мадридці тоді не зуміли завдати бодай одного удару у площину воріт Янна Зоммера.

До другого поєдинку з Інтером "матрацники" підходять у досить поганій формі. Після поразки у Мілані вони втратили очки у виїзному матчі з аутсайдером Ла Ліги Альмерією (2:2), розгромно поступилися Атлетіку (3:0) у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії і вилетіли з турніру, здолали вдома Бетіс (2:1) у Ла Лізі, а також, на виїзді, дозволили Кадісу перервати 23-матчеву серію без перемог у чемпіонаті (2:0). Станом на зараз, від п'ятого місця турнірної таблиці Ла Ліги їх відділяють всього два залікових бали, тож є високий ризик втрати місця у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Міланський клуб, у свою чергу, встиг взяти участь у чотирьох матчах Серії А. Спочатку на виїзді був розгромлений Лечче (4:0), потім вдома Аталанта (4:0). Після цього "нерадзуррі" здолали вдома Дженоа (2:1) і на виїзді Болонью (1:0). З Кубка Італії вони вилетіли ще на стадії 1/8 фіналу, а ситуація у турнірній таблиці чемпіонату у вигляді 16-очкової переваги над другим місцем, яке посідає Мілан, дозволяє Інтеру спокійно зосереджувати свої сили на Лізі чемпіонів.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Cімоне Індзагі. Так, на перемогу міланського Інтера пропонується коефіцієнт 2,54, тоді як потенційний успіх мадридського Атлетіко оцінюється показником 2,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35. Шанси "нерадзуррі" на прохід до наступної стадії — 1,23, а "матрацників" — 4,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Льоренте, Вітсель, Г. Пауліста, Ермосо, Ліно — Барріос, Коке, Де Пауль — Мората, Депай

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Не зіграють: Лемар, Аспілікуета — Арнаутович, Аугусто

Під питанням: Грізманн, Хіменес — ...

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко: "Сьогодні нам протистоятиме, напевно, одна з найкращих команд Європи. Проте, я вірю у своїх гравців і свою команду. Знаю, що вони добре зіграють проти чудового суперника. Це буде матч, який вимагає дуже високої концентрації, тож виграє той, у кого вона буде".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Це буде важкий матч на стадіоні, де Атлетіко здобув 13 перемог і одну нічию у цьому сезоні Ла Ліги. Вечори Ліги чемпіонів є особливими, і ми хочемо віддати всі сили, щоб продовжити свою подорож. У нас є невелика перевага з першого матчу, але ми маємо спробувати забути про це. Часом, на Сан-Сіро, Атлетіко показував, на що він здатний".