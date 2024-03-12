Едегор: Маємо велику мрію — пройти далеко у Лізі чемпіонів

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор висловився перед важливим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 12 березня, Арсенал прийматиме Порту в рамках матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки 0:1. Напередодні півзахисник Арсеналу Мартін Едегор поспілкувався з журналістами на пресконференції.

"Ми хочемо писати свою власну історію та здобувати трофеї з цією командою. Це велика мета та велика мрія – пройти далеко у цьому турнірі. Саме задля цього ми граємо.

В попередньому матчі з Порту ми грали не найкращим чином. Ми переглянули гру і знаємо, що потрібно цього разу зробити по-іншому. Ми дуже вмотивовані показати себе з іншого боку. Ми всі у передчутті, це буде добрий матч", — сказав норвежець.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.