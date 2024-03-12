Тер Штеген: Ми не виходили до фіналу Ліги чемпіонів з 2015 року через власні помилки

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген висловився напередодні матчу з Наполі в Лізі чемпіонів.

Напередодні матчу-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген поспілкувався з журналістами на передматчевій пресконференції.

"Ми не виходили до фіналу Ліги чемпіонів з 2015 року через власні помилки, хоча кілька разів були дуже близькими. Але одного разу наш час знову прийде. Завтра у нас з'явиться чудовий шанс здобути ще одну перемогу. Усі гравці хочуть почути гімн Ліги чемпіонів. Ми заряджені та з нетерпінням чекаємо на матч.

Наполі конкурентоспроможний та значно додав за останні тижні. Але ми займаємося своїми справами, і що більше ми зосередимося на футболі, то краще ми будемо. Зробимо все можливе, щоб пройти до наступного раунду", - сказав німець.

Гра між Барселоною та Наполі відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом.