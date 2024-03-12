Політано: Сподіваємось перемогти Барселону до того, як справа дійде до серії пенальті

12 березня 2024

Політано: Сподіваємось перемогти Барселону до того, як справа дійде до серії пенальті

Вінгер Наполі Маттео Політано висловився напередодні матчу з Барселоною в Лізі чемпіонів.

Напередодні матчу-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі вінгер неаполітанців Маттео Політано поспілкувався з журналістами на передматчевій пресконференції.

"Барселона залишається топкомандою із сильними гравцями. У першому матчі вони доставили нам проблеми у першому таймі. Якщо ми сидітимемо в обороні, то буде дуже складно, бо їхня сильна сторона — володіння м'ячем.

Відпрацювання пенальті? Ми спробували у понеділок наприкінці тренування. Але сподіваємось перемогти до того, як справа дійде до цього", - сказав футболіст.

Гра між Барселоною та Наполі відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Андрій Бацула, ФК Ворскла 12 березня 2024 Ворскла продовжила контракт з Бацулою
Маріуш Левандовські, ФК Термаліка 12 березня 2024 Маріуш Левандовські звільнений з посади головного тренера Термаліки
Маурісіо Почеттіно, Getty Images 12 березня 2024 Почеттіно: Я нічого не можу вдіяти із розчаруванням минулого сезону
   