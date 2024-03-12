Барселона — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 12 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між каталонською Барселоною та Наполі, яке пройде на Естадіо Олімпіко в Іспанії.

ВІВТОРОК, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Лігу чемпіонів у таборі Барселони, скоріш за все, варто сприймати як єдину можливість завершити нинішній суперечливий сезон із виграним трофеєм, однак і тут, звичайно, "блаугранас" не вважаються ніким в якості одного з головних фаворитів. Так, безперечно, математичні шанси захистити чемпіонський титул у Ла Лізі зберігаються, але відставання від лідера в особі мадридського Реала аж у вісім очок сприймається як ціла прірва, якщо порівнювати рівень гри та стабільність двох іспанських грандів протягом цього футбольного року. Окрім того, вже давно відомо і офіційно підтверджено, що Хаві Ернандес залишить посаду головного тренера "блаугранас" наприкінці кампанії, а кого запросить Жоан Лапорта на тлі вкрай обмежених фінансів – поки що питання без однозначної відповіді.

Тим не менш, не можна не відзначити, що останнім часом Барселона грає більш переконливо і систематично демонструє успіхи щодо результатів. З урахуванням усіх турнірів, підопічні Хаві не програють уже вісім матчів поспіль, у п'яти з яких каталонці здобули перемоги. А ось гостьовий матч проти Наполі в Італії завершився для Барселони нічиєю, що в цілому можна вважати прийнятним підсумком виїзної зустрічі, який залишає цілком реальні шанси гарантувати собі путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів за підтримки власних вболівальників.

Що стосується Наполі, то між ним та Барселоною можна провести деякі паралелі за підсумками пройденого етапу цього сезону. Як і каталонці, неаполітанці мають статус чинного чемпіона своєї країни, але який і близько не був навіть до потенційного захисту свого статусу через кризовий стан. Чим запам'ятається всім Наполі у цій кампанії – то це неодноразовими змінами головних тренерів. Наразі командою керує Франческо Кальцона, для якого домашній матч із Барселоною був дебютним на посту керманича "адзуррі" — і одразу нічия 1:1.

Після цього під керівництвом Кальцони гравці Наполі провели чотири матчі в рамках італійської Серії А і жоден з них не програли, здобувши перемоги над Ювентусом та Сассуоло, а також зігравши внічию з Кальярі та Торіно. Однак неаполітанці все ще йдуть на сьомому місці, що абсолютно не відповідає амбіціям президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса. Безсумнівно, поки в клубі все ще є Віктор Осімгем, Наполі намагатиметься вижимати максимум з турнірів, що залишилися, але якщо обирати щось виключно одне — головний акцент, швидше за все, буде зроблено на порятунок ситуації в таблиці Серії А. Ні, це зовсім не означає, що Наполі не збирається боротися за путівку до наступного етапу Ліги чемпіонів. Це означає, що можливий виліт із найпрестижнішого єврокубку не вплине на положення Кальцони в якості головного тренера "адзуррі", чого не можна сказати про результати в чемпіонаті Італії.