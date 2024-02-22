Порту — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу 21.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 21 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту, де вельми несподівано зазнав поразки.

Команда Мікеля Артети хотіла обійтися "малою кров'ю" та не завдала жодного удару в площину воріт суперника, за що поплатилася у компенсований до другого тайму час, коли Галено розкішним ударом приніс "драконам" домашню перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:



Порту — Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4



Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл (Еуштакіу, 90) — Варела, Гонсалес (Хайме, 80) — Консейсан (Боржеш, 85), Пепе Акіно, Галено — Еванілсон (Мартінес, 85).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Троссар (Жоржиньо, 73), Мартінеллі.



Попередження: Гонсалес — Райс, Ківьор, Гаверц