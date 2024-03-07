Каррагер: Зараз Реал не входить до кращих команд Європи

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу рівня мадридського Реала.

Мадридський Реал напередодні на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило "вершковим" пробитись до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Але Джеймі Каррагера мадридський клуб не переконав. Він вважає, що "вершковим" буде важко претендувати на перемогу.

"Лейпциг був чудовий в обох матчах, вони домінували та грали краще. Просто аура Реала та Бернабеу допомогла пройти далі. Це не обіцяє нічого доброго з погляду боротьби за перемогу у Лізі чемпіонів.

Зараз Реал набагато гірший за Манчестер Сіті. І, можливо, Інтера з Арсеналом. Упевнений, вони стануть кращими, але зараз Реал не входить до кращих команд Європи", – сказав колишній захисник Ліверпуля.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.