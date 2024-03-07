Розе: Нам не вистачило досвіду та холоднокровності

Німецький колектив провів дуже гідну гру на Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер РБ Лейпциг Марко Розе висловився про гру з мадридським Реалом в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Цитує німецького фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми просто не забили достатньо голів. Зрештою, вони забили два, а ми – лише один. Ми дуже розчаровані вильотом. Сьогодні хлопці реально показали, що хотіли більшого, хотіли пройти далі.

У нас багато майстерних гравців, і ми багато забиваємо у Бундеслізі. Можливо, в деяких ситуаціях нам трохи не вистачає досвіду чи холоднокровності, що приходить якраз із досвідом. Ну і іноді не завадило б трохи везіння, без нього ніяк", — заявив Розе.