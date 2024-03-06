Гвардіола провів значну ротацію в стартовому складі на матч-відповідь проти Копенгагена

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та датський Копенгаген.

Англійський Манчестер Сіті та датський Копенгаген зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум на тлі перемоги господарів у першій грі (3:1).

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Манчестер Юнайтед у дербі (3:1), залучив до стартового складу Льюїса, Аканджі та Гвардіола до лінії оборони, тоді як Ковачич зіграє в опорній зоні, а Нунеш, Альварес та Бобб розташуються під Голандом.

Якуб Нееструп, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин Анкерсена на правий фланг оборони, тоді як Оскарсон, Фрогольдт та Клем утворять трикутник у центрі поля.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Нунеш, Альварес, Бобб — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Стоунз, Аке, де Брюйне, Сілва, Гомес, Фоден, Райт, Сусохо, Гемілтон.



Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Єлерт, Вавро, МакКенна, Дікс — Оскарсон, Фрогольдт, Клем — Ельюнуссі, Ашурі.

Запасні: Рунарссон, Буур, Серенсен, Маттссон, Ларссон, Корнеліус, Бойлесен, Мелінг, Гойлунд, Бардагджі.



Гра Манчестер Сіті — Копенгаген почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.