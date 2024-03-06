Манчестер Сіті — Копенгаген. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 6 березня 2024 року та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між чинним тріумфатором в особі Манчестер Сіті та головною сенсацією групового етапу Копенгагеном, яке пройде на англійському стадіоні Етіхад Стедіум.

СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРШОГО МАТЧУ — 3:1

Манчестер Сіті практично вирішив завдання щодо проходу до чвертьфіналу найпрестижнішого єврокубка ще в першому виїзному матчі в Данії. У таборі Копенгагена великі надії були саме на поєдинок за підтримки власних уболівальників, проте підопічні Хосепа Гвардіоли після нетривалого нервового відрізка з пропущеним голом таки здобули вельми впевнену перемогу над аутсайдером з перевагою у два м'ячі.

Існують вельми зрозумілі підозри, чому майбутнім планом "містян" на матч-відповідь може стати так званий "економ-режим". Вже 10 березня Манчестер Сіті вирушить у гості до Ліверпуля на Енфілд, де буде зроблено важливий крок до чемпіонської розв'язки АПЛ цього сезону, та де для кожної з команд втрата очок буде розцінюватися як нечувана розкіш. Крім цього, після виїзної зустрічі з колективом Юргена Клоппа у гравців Сіті заплановано на 16 число ще один виклик в особі Ньюкасла, який пройде у рамках чвертьфіналу Кубка Англії. На тлі всього цього, Гвардіола і компанія можуть трохи видихнути та заспокоїти себе, що більшість питань з Копенгагеном було вирішено ще в Данії.

Гравцям Копенгагена, у свою чергу, у рамках поточного розіграшу Ліги чемпіонів втрачати власне нічого. Від них нічого не чекають, вони із самого початку мали статус явного андердога, який теоретично здатний здивувати як під час групового етапу, але якому в здоровому глузді ніхто реальних шансів за фактом й не залишав проти діючого володаря требла.

Минулий матч проти Манчестер Сіті був для підопічних Якоба Неструп першим на офіційному рівні з середини грудня минулого року, тому питання до рівня підготовки данців залишалися. Проте зараз вже внутрішній чемпіонат у Данії відновився, а Копенгаген встиг провести після "містян" три матчі у власній першості, впевнено обігравши Сількеборг (3:0) та Норшелланн (2:0), але також зазнавши гостьової поразки від Мідтьюлланна (0:2). Головне завдання данців на цю єврокубкову кампанію вже давно виконане зі знаком "плюс", а зараз достатньо буде просто гучно грюкнути дверима. Для Ман Сіті ж головним завданням буде обійтися якомога меншою кров'ю і провести якомога спокійніший матч без всіляких незапланованих сценаріїв.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що очевидним фаворитом цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,16, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 21,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Бернарду Сілва, де Брюйне, Фоден — Хуліан Альварес — Голанд﻿ Копенгаген: Грабара — Мелінг, Маккенна, Вавро, Єлерт — Маттссон, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Корнеліус, Ашурі﻿ Не зіграють: Гріліш — Хочолава, Сандер, Лерагер, Классон Під питанням: Гвардіол — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА