Ноєр наздогнав Касільяса за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

06 березня 2024

Мануель Ноєр, Getty Images

Третім у рейтингу йде Джанлуїджі Буффон.

У матчі-відповіді проти Лаціо у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 голкіпер Баварії Мануель Ноєр зумів зберегти свої ворота "сухими" (3:0).

За даними OptaFranz, це був 57-й випадок, коли німець не пропустив жодного голу у поєдинку головного клубного турніру Європи. Таким чином, 37-річний капітан Баварії зрівнявся за цим показником з Ікером Касільясом.

Варто зазначити, що Ноєру для цього знадобилися 136 матчів, тоді як іспанець провів 177 поєдинків.

Нагадаємо, дубль Кейна допоміг Баварії здолати Лаціо на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Opta

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