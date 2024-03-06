Ноєр наздогнав Касільяса за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

Третім у рейтингу йде Джанлуїджі Буффон.

У матчі-відповіді проти Лаціо у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 голкіпер Баварії Мануель Ноєр зумів зберегти свої ворота "сухими" (3:0).

За даними OptaFranz, це був 57-й випадок, коли німець не пропустив жодного голу у поєдинку головного клубного турніру Європи. Таким чином, 37-річний капітан Баварії зрівнявся за цим показником з Ікером Касільясом.

Варто зазначити, що Ноєру для цього знадобилися 136 матчів, тоді як іспанець провів 177 поєдинків.

Нагадаємо, дубль Кейна допоміг Баварії здолати Лаціо на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.