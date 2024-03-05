Де Лігт та Даєр складатимуть центр оборони Баварії в матчі-відповіді проти Лаціо

Мюнхенська Баварія та римський Лаціо зіграють поміж собою матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Альянц Арена на тлі перемоги гостей у першій грі (1:0).
Томас Тухель, у порівнянні з першою зустріччю, використав із перших хвилин де Лігта та Даєра до центру оборони, тоді як Павлович гратиме в опорній зоні, а Кімміх розташується на правому фланзі захисту.
Мауріціо Саррі, у свою чергу, залучив до стартового складу Пеллегріні ліворуч у захисті, тоді як Дзакканьї розташується над ним в атаці.
Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Павлович, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.
Запасні: Перец, Ульрайх, Кім, Гнабрі, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Девіс, Лаймер, Тель.
Запасні: Сепе, Магро, Камада, Педро, Казале, Ісаксен, Кастельянос, Хісай, Лаццарі, Катальді, Наполітано, Руджері.
Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла, Романьолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї
Гра Баварія — Лаціо почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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