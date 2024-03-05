Де Лігт та Даєр складатимуть центр оборони Баварії в матчі-відповіді проти Лаціо

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та римський Лаціо.

Мюнхенська Баварія та римський Лаціо зіграють поміж собою матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Альянц Арена на тлі перемоги гостей у першій грі (1:0).

Томас Тухель, у порівнянні з першою зустріччю, використав із перших хвилин де Лігта та Даєра до центру оборони, тоді як Павлович гратиме в опорній зоні, а Кімміх розташується на правому фланзі захисту.

Мауріціо Саррі, у свою чергу, залучив до стартового складу Пеллегріні ліворуч у захисті, тоді як Дзакканьї розташується над ним в атаці.

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Павлович, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Запасні: Перец, Ульрайх, Кім, Гнабрі, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Девіс, Лаймер, Тель.



Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла, Романьолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї