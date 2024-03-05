Мендеш та Лукас Ернандес зіграють із перших хвилин у матчі-відповіді проти Реала Сосьєдад

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Реал Сосьєдад та ПСЖ.

Баскський Реал Сосьєдад та французький Парі Сен-Жермен зіграють матч-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Аноеті на тлі перемоги гостей у першій грі (2:0).

Іманоль Альгуасіль, у порівнянні з тією зустріччю, використав із перших хвилин Беккера на лівому фланзі атаки.

Луїс Енріке, у свою чергу, залучив до стартового складу Ернандеса до центру оборони, тоді як Мендеш зіграє ліворуч у захисті.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Мендес, Субіменді, Меріно — Кубо, Оярсабаль, Беккер.

Запасні: Марерро, Барренечеа, Гонсалес, Оласагасті, Тірні, Садік, Пачеко, А. Сілва, Турр’єнтес, Магунаселая, Марін, Арамбуру.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс — Дембеле, К. Мбаппе, Баркола.

Запасні: Навас, Тенас, Угарте, Маркіньйос, Рамуш, Данілу, Лі Кан Ін, Коло Муані, Мукіеле, Солер, Маюлю, Гаду.



Гра Реал Сосьєдад — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.