Реал Сосьєдад — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 5 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другої частини двоматчевого протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Сосьєдад прийматиме ПСЖ на стадіоні Аноета в Сан-Себастьяні.

Реал Сосьєдад — ПСЖ

Вівторок, 5 березня, 22:00, стадіон Аноета (Сан-Себастьян), головний арбітр — Майкл Олівер (Англія), пряма трансляція на Megogo

РАХУНОК ПЕРШОГО МАТЧУ 0:2

Обидві команди підходять до звітного поєдинку не в найкращій формі. Тим часом як ПСЖ вчиться грати без Мбаппе, команда втрачає очки в чемпіонаті Франції, хоча це і не є критично, адже парижани випереджають найближчого конкурента на 9 очок. Наслідком експериментів Енріке з Мбаппе, якого він знімає з гри у другому таймі, стала втрата очок в матчі з Монако (0:0) минулими вихідними. А перед цим була нічия з Ренном (1:1). В цій грі Кіліан відіграв годину.

А от у Сосьєдада справи набагато гірші: в чемпіонаті Реал випав із єврокубкової зони; вилетів із Кубка Іспанії, пропустивши у фінал Мальорку; та ще й має примарні шанси на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Тож камбек з ПСЖ сприйматиметься не інакше як подвиг команди Альгуасіля. Хоча передумов для цього замало, адже в першому матчі баски майже нічого не продемонстрували та заслужено поступились.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є колектив Альгуасіля. Так, на перемогу Реала пропонується коефіцієнт 2,80, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 2,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,59.

Щодо коефіцієнтів на прохід в 1/4 фіналу, то тут беззаперечний фаворит ПСЖ — 1,01, у Сосьєдада показник — 7,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Реміро — Траоре, Зубельдія, Ле Норман, Галан — Мендес, Зубіменді, Меріно — Кубо, Сілва, Оярсабаль

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Мукіеле, Ернандес, Мендес — Заїр-Емері, Угарте, Вітінья — Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Не зіграють: Меркеланс, Муньос, Одріосола, Фернандес — Курзава, Кімпембе, Маркіньос, Ріко, Шкріньяр.

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