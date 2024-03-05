Кубо — перед матчем з ПСЖ: Ми повинні показати найкращу версію себе

Нападник Реала Сосьєдад Такефуса Кубо висловився напередодні матчу з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 5 березня, Реал Сосьєдад прийматиме ПСЖ в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки в першому поєдинку з рахунком 0:2. Вінгер басків Такефуса Кубо вважає, що у команди є шанс зачепитись з чвертьфінал.а

"Ми повинні показати найкращу версію себе, щоб боротися на рівних з однією з найкращих команд у Європі. Це не просто матч. Ми хочемо і сповнені ентузіазму. Все можливо. Уболівальники вірять у нас, і ми боротимемося. Думаю, це на нас чекає чудовий вечір",- сказав футболіст.

Онлайн-трансляція матчу Реал Сосьєдад — ПСЖ відбудеться на Football.ua. Початок — о 22:00.