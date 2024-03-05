Баркола: В матчі з Реалом Сосьєдад ми повинні атакувати та захищатися як одне ціле

05 березня 2024

Баркола: В матчі з Реалом Сосьєдад ми повинні атакувати та захищатися як одне ціле

Нападник ПСЖ Бредлі Баркола висловився напередодні матчу з Реалом Сосьєдад в Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 5 березня, Реал Сосьєдад прийматиме ПСЖ в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки в першому поєдинку з рахунком 0:2. Нападник парижан Бредлі Баркола вважає, що попри статус фаворита та перемогу в першому матчі, його команді треба докласти неймовірних зусиль, щоб пройти в наступний раунд.

"Ми багато працюємо разом на тренуваннях, щоб стати кращими. Ключовий момент сьогоднішнього вечора – колективні дії, ми повинні атакувати та захищатися як одне ціле. Потрібно багато зусиль, щоб виграти цей матч.

Ми тут щоб перемогти. Підійдемо до матчу так, начебто рахунок 0:0. Знаємо, що треба робити, і не боїмося. Я був дуже радий своєму голу у першому матчі й сподіваюся, що не зупинюся на цьому", — сказав гравець ПСЖ.

Онлайн-трансляція матчу Реал Сосьєдад — ПСЖ відбудеться на Football.ua. Початок — о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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