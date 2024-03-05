Іммобіле: Коли я прийшов у Лаціо, у нас були стоянка та лавки, але люди бачать, на що клуб перетворився зараз

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле висловився напередодні матчу з Баварією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 4 березня, Баварія зіграє з Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу форвард "орлів" Чіло Іммобіле висловився про протистояння з Гаррі Кейном та прокоментував прогрес Лаціо.

Про Кейна

"Я завжди порівнюю себе з найкращими, і це один із найкращих форвардів. За свою кар'єру я бачив багатьох нападників і завжди намагався щось запозичити як щодо техніки, так і мислення. Кейн спробує забити знову, але наші захисники потурбуються про нього".

Про прогрес Лаціо

"Коли я прийшов у Лаціо, у нас були стоянка та лавки, але люди бачать, на що клуб перетворився зараз. Я продовжував контракт чотири рази, і зараз ми граємо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це великий прогрес – як мій особистий, так і клуб", — сказав Іммобіле.

Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою Лаціо — 1:0.

Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.